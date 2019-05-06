Задержан последний из девяти сбежавших из изолятора в Туве

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Последний из девяти сбежавших из изолятора временного содержания в Тыве, задержан, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции МВД по Республике Тыва задержали мужчину, 1987 года рождения, ранее осужденного по ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой) и совершившего побег из изолятора временного содержания Межмуниципального отдела МВД России "Барун-Хемчикский",- сказала Волк.

По её словам, беглец был обнаружен в селе Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского района по ул. Ленина и доставлен в полицию.

Представитель МВД напомнила, что 14 апреля из помещения изолятора временного содержания Межмуниципального отдела МВД России "Барун-Хемчикский" совершили побег девять задержанных, нанеся при этом телесные повреждения сотруднику полиции.

"В срок до 24 апреля полицейскими было задержано восемь участников побега. Дальнейшими розыскными мероприятиями было установлено местонахождение последнего из сбежавших и проведено его задержание ", - добавила Волк.

Как сообщалось, 14 апреля из помещения изолятора временного содержания Межмуниципального отдела МВД России "Барун-Хемчикский" совершили побег девять задержанных, причинив телесные повреждения дежурному сотруднику. Для координации действий сотрудников полиции в Межмуниципальном отделе МВД России "Барун-Хемчикский" был развернут Оперативный штаб МВД по Республике Тыва, который возглавил министр внутренних дел по региону генерал-майор полиции Александр Щур.