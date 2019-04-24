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Задержан восьмой из девяти сбежавших из СИЗО в Туве

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Полицейские в Туве задержали еще одного сбежавшего в группе из девяти арестантов из СИЗО, сообщила в среду "Интерфаксу" официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"24 апреля, в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции МВД по Республике Тыве задержали еще одного мужчину, 1979 года рождения, совершившего побег из изолятора временного содержания Межмуниципального отдела МВД России "Барун-Хемчикский. Он обнаружен в селе Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского района по ул. Чургуй-оола и доставлен в полицию", - сказала Волк.

Между тем, на свободе остается еще один объявленный в розыск беглец.

Как сообщалось, 14 апреля из помещения изолятора временного содержания Межмуниципального отдела МВД России "Барун-Хемчикский" совершили побег девять задержанных, причинив телесные повреждения дежурному сотруднику. Для координации действий сотрудников полиции в Межмуниципальном отделе МВД России "Барун-Хемчикский" был развернут Оперативный штаб МВД по Республике Тыва, который возглавил министр внутренних дел по республике генерал-майор полиции Александр Щур.

В первые дни проведения оперативно-розыскных мероприятий были задержаны шестеро сбежавших, 21 апреля был задержан еще один. Работа по установлению местонахождения последнего беглеца продолжается.

Республика Тува

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