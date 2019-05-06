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Экс-глава Минздрава Забайкалья получил 12 лет колонии строгого режима

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Суд в Забайкальском крае приговорил экс-министра здравоохранения региона Михаила Лазуткина к 12 годам колонии строгого режима по обвинению в получении взяток на сумму более 14 млн рублей, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

По данным следствия, Лазуткин в 2014-2015 годах, занимая должность министра здравоохранения Забайкальского края, получал взятки в особо крупном размере от руководителей коммерческих фирм за их победу в аукционах на поставку дорогостоящего медицинского оборудования в больницы и другие медучреждения региона.

В 2014 году он получил взятку 9 млн рублей, в 2015 году - 5,2 млн рублей.

Отмечается, что для обхода законных процедур госзакупок через соответствующий краевой департамент Лазуткин создал Центр материально-технического обеспечения медицинских организаций Забайкальского края, назначив на должность его директора своего знакомого. Он по поручению Лазуткина заранее передавал определенным фирмам-участникам аукционов технически данные о предстоящих торгах, которые позволяли этим фирмам их выигрывать.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в особо крупном размере).

Приговором суда чиновнику назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима со штрафом 12 млн рублей.

Забайкалье Михаил Лазуткин

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