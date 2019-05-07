Замначальника полиции Кемеровской области задержан по подозрению во взяточничестве

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - В Кемеровской области по подозрению во взяточничестве задержали заместителя начальника полиции региона по оперативной работе Вячеслава Безлюдько, сообщил во вторник агентству "Интерфакс" источник в правоохранительных органах.

"Он задержан при получении крупной суммы денег. В настоящее время он находится в следственном изоляторе, решение об избрании меры пресечения будет приниматься, вероятно, в среду", - сообщил собеседник агентства.

Известно, что подполковник занимает эту должность с 2017 года. В правоохранительных органах он работает более 20 лет.

Официальным подтверждением данной информации "Интерфакс" не располагает.