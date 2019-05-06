"Аэрофлот" собрался выплатить семьям погибших в Superjet по 5 млн руб.

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" может выплатить семьям погибших в произошедшей накануне катастрофе в "Шереметьево", по 5 млн руб., заявил глава Минтранса РФ Евгений Дитрих в эфире телеканала "Россия 24".

"В ближайшее время на совете директоров "Аэрофлота" будет рассмотрен проект решения об осуществлении таких выплат. Предварительное предложение по выплате семьям погибших, включая погибшего бортпроводника, - в объеме по 5 млн рублей", - сказал министр, который возглавляет совет директоров авиакомпании.

Дитрих подчеркнул, что выплати семьям погибших и пострадавшим будут организованы из трех источников. Одним из них будет страховая компания "Альфа-страхование". Компания предоставит список документов, который передадут в "горячую линию", а также разместят на сайте компании. "Всю необходимую помощь по предоставлению документов пострадавшим, которые находятся в лечебных учреждениях, Минздрав окажет", - добавил Дитрих.

Второй тип выплат предоставят регионы. "Сегодня получено подтверждение от Московской области. Погибшим жителям будут выплаты в размере 2 млн, пострадавшим 500 тыс. Остальным Московская область выплатит по 1 млн рублей, пострадавшим - по 500 тысяч", - сказал Дитрих. "Правительство Мурманской области выплатит по 1 млн рублей семьям погибших и по 500 тысяч пострадавшим. Кроме того, у нас есть жители других регионов России, сегодня вечером министерство труда и социальной защиты направит губернаторам соответствующих регионов необходимые запросы", - добавил Дитрих.

Вечером 5 мая самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот", выполнявший рейс из Москвы в Мурманск, вернулся в аэропорт "Шереметьево", совершил аварийную посадку и загорелся. На борту находились 78 человек, включая пятерых членов экипажа. По предварительным данным, при пожаре на борту погиб 41 человек.