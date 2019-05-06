Авиакомпания "Россия" приостановит рейсы на Бали и Шри-Ланку

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") приостанавливает полеты из Москвы в столицу Шри-Ланки Коломбо и крупнейший город острова Бали Денпасар, следует из расписания на сайте "Аэрофлота".

Авиакомпания "Россия" прерывает полеты на Шри-Ланку с 11 мая до 2 июля. На Бали рейсы будут осуществляться до 23 мая, после этого полеты возобновятся 1 июля.

Как отметили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), туристам предлагают возврат денежных средств в течение 30 дней или перелет другой авиакомпанией со стыковкой и доплатой со стороны путешественников.

"Отметка об отмене рейсов на Бали появилась в выписанных бронированиях в личных кабинетах на сайтах туроператоров. При этом ряд туристов забронировал отели на курорте по невозвратным тарифам", - рассказали в ассоциации.

"Интерфаксу" не удалось оперативно получить комментарии о причинах приостановки рейсов в пресс-службе авиакомпании.

Теракты на Шри-Ланке

21 апреля, на католическую Пасху, в трех гостиницах Шри-Ланки произошла серия взрывов, в которых погибли более 250 человек. 25 апреля МИД РФ и Ростуризм рекомендовали туристам воздержаться от поездок в Шри-Ланку, а туроператорам - приостановить продажи туров. С аналогичными рекомендациями выступили МИДы многих стран. Загрузка отелей острова в последние дни снизилась на 70%.

Авиакомпания "Россия" открыла прямой рейс из Москвы на Бали в конце октября 2018 года, рейс выполняется трижды в неделю. По данным Aviasales, спрос у российских туристов на поездки на Бали растет, но большинство выбирает более дешевые билеты со стыковкой.