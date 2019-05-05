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Власти Шри-Ланки призвали жителей сдать ножи

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Власти Шри-Ланки призвали жителей сдать крупные ножи на фоне ужесточения мер безопасности после апрельских терактов, которые унесли жизни более чем 250 человек.

Как сообщает "Би-би-си", к обычным ножам, которые используются в повседневной жизни, эти требования не относятся.

При этом следует также передать силовикам камуфляжную или полицейскую форму, если такая имеется.

Не сообщается, будет ли применена амнистия, если люди сдадут оружие в установленный двухдневный срок.

Серия взрывов произошла на Шри-Ланке 21 апреля на католическую Пасху. После этого спецслужбы конфисковали сотни единиц оружия.

После серии терактов в стране были запрещены две исламистские группировки. В частности, вне закона оказалась группировка "Таухид джамаат" (запрещена в РФ), боевиков которой считают основными подозреваемыми в организации взрывов. Власти страны отмечают, что еще от 25 до 30 человек, причастных к атаке, все еще не пойманы.

Шри-Ланка

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