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В Петербурге водитель сбил двух пешеходов

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Полиция выясняет обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в центре Петербурга, где водитель автомобиля сбил двух пешеходов.

"Около 19:30, по предварительной информации, около дома 66 на Невском проспекте автомобиль "Дэо Матиз" под управлением мужчины при неустановленных обстоятельствах не справился с управлением и выехал на тротуар, где совершил наезд на двух пешеходов", - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области в понедельник.

По данным регионального УГИБДД, инцидент мог произойти из-за внезапного ухудшения состояния здоровья водителя.

"На перекрестке Невского проспекта и набережной реки Фонтанки произошел наезд на препятствие. В результате наезда водитель, которому предположительно стало плохо до ДТП, сбил двух пешеходов, которые были госпитализированы с травмами средней тяжести и тяжёлыми травмами", - сообщает пресс-служба управления.

Петербург

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