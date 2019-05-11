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Четыре человека погибли в ДТП в Ярославской области

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - В Переславском районе Ярославской области в ДТП погибли четыре человека, ещё четверо ранены, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

На 150 км автодороги "Москва - Холмогоры" в Переславском районе около 19:20 произошло столкновение автомобилей "ВАЗ" и "Toyota".

"В результате ДТП четыре человека из отечественного автомобиля погибли на месте. Еще один с травмами доставлен в больницу. Водитель и двое пассажиров иномарки, включая девятилетнего ребенка, также доставлены в больницу", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время полиция устанавливает обстоятельства ДТП.

Ярославская область

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