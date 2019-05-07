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Школьник в Екатеринбурге чуть не утонул в кипятке у себя дома

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Семилетний мальчик в Екатеринбурге чуть не утонул в кипятке из-за лопнувшей в квартире батареи, его спасли полицейские, сообщает во вторник пресс-служба городского управления МВД.

Ребенок был один в квартире, находящейся на втором этаже двухэтажного дома, когда из батареи хлынул кипяток и начал стремительно заливать помещение. Родители были на работе, старшая сестра - в школе, входную дверь закрыли на ключ.

Чтобы спастись от кипятка, мальчик залез на подоконник и из зарешеченного окна стал звать на помощь прохожих, которые позвонили в полицию. Полицейские с помощью рабочих, ремонтировавших соседний дом, сняли с окон решетки и вызволили ребенка.

Состояние здоровья мальчика не вызывает опасений, травм он не получил.

Екаьеринбург

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