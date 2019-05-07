Минюст сообщил ЕСПЧ о планах перевести арестованного Кудрявцева в больницу 13 мая
Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Министерство юстиции РФ уведомило Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), что ученого Виктора Кудрявцева, арестованного по обвинению в госизмене, планируется перевести из следственного изолятора (СИЗО) в гражданскую больницу 13 мая, сообщили в пресс-службе Минюста.
В сообщении пресс-службы, поступившем в "Интерфакс" в ответ на запрос, отмечается, что Кудрявцева переведут в медицинское учреждение, не относящееся к уголовно-исправительной системе, для обследования и консультаций с врачами.
В пресс-службе напомнили, что уведомление направлено в рамках ведущегося в ЕСПЧ производства по ходатайству Кудрявцева.
"В письме российских властей также отмечено, что ситуация заявителя находится в поле зрения Комиссара Совета Европы по правам человека Дуньи Миятович и уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, которые непосредственно беседовали с ним в следственном изоляторе", - говорится в сообщении.
В середине апреля адвокат Иван Павлов сообщил "Интерфаксу", что ЕСПЧ постановил обеспечить 75-летнего сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Кудрявцева медицинским сопровождением, не связанным с пенитенциарной системой, и "госпитализировать его в гражданскую больницу для обследования и лечения". По словам Павлова, российские власти должны были до 6 мая уведомить ЕСПЧ об исполнении решения.
75-летнему Кудрявцеву предъявлено обвинение в государственной измене (ст. 275 УК РФ), он содержится в СИЗО "Лефортово" в Москве.
Дело о госизмене
Согласно информации защиты, в уголовном деле идет речь о передаче секретных данных с электронной почты в двух письмах за март и октябрь 2013 года из города Королёв в Фон Кармановский научный институт в Брюсселе (Von Karman Institute for Fluid Dynamics), с которым ЦНИИмаш работал по программе FP7-SPACE.
Как сообщал "Интерфаксу" Павлов, следствие считает, что Кудрявцев получал задачи от Фон Кармановского института, якобы выходившие за рамки проекта, который он курировал от ЦНИИмаш, и направлял туда отчеты об исследованиях. Данные исследований могли быть использованы при создании нового вооружения, полагает следствие.
То, что в письмах была секретная информация, по словам Павлова, было установлено заключением специалиста "Роскосмоса".
Свою вину Кудрявцев не признает. Его защитники заявляли, что к секретным сведениям ученый не имел доступа более 20 лет, а сама программа FP7-SPACE была утверждена на правительственном уровне и отчеты по ней публиковались в открытом доступе.
В ноябре прошлого года Павлов сообщил "Интерфаксу", что Кудрявцев отказался заключить досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием: в обмен на смягчение меры пресечения ученому было предложено признать вину и изобличить в госизмене своего ученика и коллегу.
Об аресте Кудрявцева стало известно в июле 2018 года, когда члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы обнаружили его в СИЗО.