Минюст сообщил ЕСПЧ о планах перевести арестованного Кудрявцева в больницу 13 мая

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Министерство юстиции РФ уведомило Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), что ученого Виктора Кудрявцева, арестованного по обвинению в госизмене, планируется перевести из следственного изолятора (СИЗО) в гражданскую больницу 13 мая, сообщили в пресс-службе Минюста.

В сообщении пресс-службы, поступившем в "Интерфакс" в ответ на запрос, отмечается, что Кудрявцева переведут в медицинское учреждение, не относящееся к уголовно-исправительной системе, для обследования и консультаций с врачами.

В пресс-службе напомнили, что уведомление направлено в рамках ведущегося в ЕСПЧ производства по ходатайству Кудрявцева.

"В письме российских властей также отмечено, что ситуация заявителя находится в поле зрения Комиссара Совета Европы по правам человека Дуньи Миятович и уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, которые непосредственно беседовали с ним в следственном изоляторе", - говорится в сообщении.

В середине апреля адвокат Иван Павлов сообщил "Интерфаксу", что ЕСПЧ постановил обеспечить 75-летнего сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Кудрявцева медицинским сопровождением, не связанным с пенитенциарной системой, и "госпитализировать его в гражданскую больницу для обследования и лечения". По словам Павлова, российские власти должны были до 6 мая уведомить ЕСПЧ об исполнении решения.

75-летнему Кудрявцеву предъявлено обвинение в государственной измене (ст. 275 УК РФ), он содержится в СИЗО "Лефортово" в Москве.