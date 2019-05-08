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Самолет Bombardier не вылетел из Белгорода в Калининград из-за задымления в салоне

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Ночной авиарейс Белгород-Калининград был задержан на шесть часов из-за задымления в салоне, сообщили в пресс-службе авиакомпании "Руслайн" в среду.

"Самолет готовился к взлету согласно расписанию. При рулении на взлетно-посадочную полосу экипаж обнаружил незначительное задымление в задней части салона. Командир экипажа принял решение о прекращении выполнения задания и высадке пассажиров", - говорится в сообщении.

По данным авиакомпании, 43 пассажира были доставлены в здание аэровокзала. Предоставленный "Руслайном" резервный самолет вылетел в Калининград в 6:30 по московскому времени в среду.

Причины задымления выясняются.

Согласно расписанию аэропорта, самолет Bombardier CRJ200 должен был вылететь из Белгорода в Калининград в 0:30 по московскому времени.

Руслайн

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