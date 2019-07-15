Самолет "Победы" вернулся в аэропорт Казани из-за задымления в салоне

Архивное фото Фото: Александр Тарасенков/Интерпресс/ТАСС

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Пассажирский самолет Boeing-737-800 авиакомпании "Победа" был вынужден вернуться в аэропорт Казани после вылета в "Пулково" в понедельник.

По данным онлайн-табло аэропорта, рейс DP-548 на Санкт-Петербург вылетел из Казани в 20:55 по Москве.

"В связи с задымлением салона и возможными неисправностями в левом двигателе самолет в 21:25 вернулся в аэропорт вылета. Пострадавших нет", - сообщила пресс-служба Приволжского СКР на транспорте.

"По технической причине", - ответил сотрудник справочной службы на вопрос агентства о том, почему самолету пришлось вернуться.

"Самолет уже сел, все хорошо, все пассажиры в аэропорту", - сообщили агентству "Интерфакс" в справочной аэропорта.

В пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры агентству подтвердили, что самолет приземлился нормально.