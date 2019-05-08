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Путин примет участие в акции "Бессмертный полк"

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин примет участие в акции "Бессмертный полк" на Красной площади 9 мая, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Вы знаете, что все предыдущие годы президент России принимал участие в этой акции на Красной площади, поэтому есть все основания полагать, что и в этом году он также примет решение принять участие", - сказал Песков в среду журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

В прошлом году президент присоединился к участникам акции "Бессмертный полк" в центре Москвы, он нес портрет отца-фронтовика.

Одним из центральных событий празднования Дня Победы в Москве станет традиционное шествие "Бессмертного полка" по Красной площади. По прогнозам мэрии, в нем примут участие более 700 тыс. человек.

Владимир Путин Дмитрий Песков Бессмертный полк

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