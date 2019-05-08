На Алтае нашли тела трех из семи погибших под лавиной туристов

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Тела трех из семи погибших под лавиной туристов найдены в горах Республики Алтай в среду. Об этом сообщил на своей официальной странице в соцсети врио главы региона Олег Хорохордин.

МЧС подтвердило обнаружение тел трех туристов в горах Алтая, поиски остальных погибших продолжаются.

Как сообщалось, 6 мая около 11 утра произошел сход лавины в районе Южно-Чуйского хребта в Республике Алтай. Под лавину попала группа новосибирских туристов из девяти человек: семеро погибли, двое выжили.

К месту схода лавины для проведения поисковых работ были отправлены два вертолета: 30 спасателей, семь кинологических расчетов.

"Группа из Новосибирска зарегистрирована в МЧС 24 апреля. В составе девять человек - туристы секции горного туризма Новосибирского государственного университета: с 1 по 15 мая они должны были совершать горный поход четвертой категории сложности в районе Южно-Чуйского хребта. При регистрации, а также за два дня до выхода на маршрут до руководителя группы доводился прогноз о неблагоприятных погодных условиях, угрозе схода лавин, был проведен инструктаж", - говорилось в пресс-релизе МЧС.

Отмечается, что 1 и 5 мая при выходе на маршрут группа выходила на связь, сообщала о плановом прохождении. Следующий сеанс связи руководителем группы был намечен на 8 мая, когда и пропали туристы.

Две участницы группы вышли на маршрут другой туристической группы и сообщили о произошедшем происшествии. Девушки не пострадали, от госпитализации и психологической помощи отказались, находятся в селе Кош-Агач, говорилось в сообщении МЧС.