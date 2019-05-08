Поиск

Семь человек погибли под лавиной на Алтае

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Группа туристов попала под лавину на Алтае, погибли семь человек, сообщил источник "Интерфакса" в среду.

"Лавина сошла 6 мая рядом с Южно-Чуйским хребтом. В тот момент на склоне находилась группа новосибирских туристов. Семеро из них выбраться из-под лавины не смогли и скончались", - сказал источник.

Позднее в Главном управлении МЧС по Республике Алтай "Интерфаксу" сообщили, что это была группа из девяти туристов. Лавина сошла 6 мая около 11:00 (7:00 по московскому времени). Двое выживших туристов из Новосибирской области рассказали о гибели своих товарищей. Туристы были зарегистрированы в МЧС. Такая задержка с сообщением о гибели людей связана с тем, что в районе схода снега нет сотовой связи.

Группа спасателей вылетит на поиски погибших ориентировочно в 14:00 по местному времени (около 10:00 по Москве).

В единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Кош-Агачского района агентству сообщили, что выжили две девушки. Они находятся в полиции и дают объяснения. Пока нет информации об их состоянии.

Новости

Что случилось этой ночью: среда, 8 мая

Что произошло за день: вторник, 7 мая

Суд освободил блогера Соколовского от наказания за "ловлю покемонов" в храме

Суд освободил блогера Соколовского от наказания за "ловлю покемонов" в храме

Минтруд предложил устроить в 2020 году восьмидневные новогодние каникулы

Минтруд предложил устроить в 2020 году восьмидневные новогодние каникулы

Медведев переназначил ректора ВШЭ Кузьминова на новый срок

Крушение Superjet 100 в "Шереметьево"

Бортпроводника сгоревшего Superjet представят к награде посмертно

Бортпроводника сгоревшего Superjet представят к награде посмертно
Крушение Superjet 100 в "Шереметьево"

Электрика на сгоревшем Superjet отказала после скачка напряжения из-за грозы

Нефть в "Дружбе" была загрязнена в попытке скрыть хищения

Нефть в "Дружбе" была загрязнена в попытке скрыть хищения
Крушение Superjet 100 в "Шереметьево"

Адвокат попросил возбудить дело о халатности сотрудников "Шереметьево"

Роскомнадзор напомнил мессенджерам, что они все должны идентифицировать пользователей

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');