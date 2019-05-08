Семь человек погибли под лавиной на Алтае

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Группа туристов попала под лавину на Алтае, погибли семь человек, сообщил источник "Интерфакса" в среду.

"Лавина сошла 6 мая рядом с Южно-Чуйским хребтом. В тот момент на склоне находилась группа новосибирских туристов. Семеро из них выбраться из-под лавины не смогли и скончались", - сказал источник.

Позднее в Главном управлении МЧС по Республике Алтай "Интерфаксу" сообщили, что это была группа из девяти туристов. Лавина сошла 6 мая около 11:00 (7:00 по московскому времени). Двое выживших туристов из Новосибирской области рассказали о гибели своих товарищей. Туристы были зарегистрированы в МЧС. Такая задержка с сообщением о гибели людей связана с тем, что в районе схода снега нет сотовой связи.

Группа спасателей вылетит на поиски погибших ориентировочно в 14:00 по местному времени (около 10:00 по Москве).

В единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Кош-Агачского района агентству сообщили, что выжили две девушки. Они находятся в полиции и дают объяснения. Пока нет информации об их состоянии.