Рязанский суд отказал в УДО одному из организаторов убийства Политковской

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Московский районный суд Рязани в среду отказал в условно-досрочном освобождении Дмитрию Павлюченкову, приговоренному к 11 годам заключения за организацию убийства журналистки Анны Политковской, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Официальным комментарием суда "Интерфакс" на данный момент не располагает.

В феврале 2019 года адвокат Павлюченкова направил в суд ходатайство об УДО.

С учетом времени нахождения под стражей с момента задержания и ареста в августе 2011 года, Павлюченков в текущем году может рассчитывать на УДО, поскольку провел в заключении более двух третей (7,5 лет) назначенного судом срока наказания за особо тяжкое преступление. Это предусмотрено статьей 79 Уголовного кодекса РФ.

Первое заседание состоялось 11 марта, но было перенесено на 24 апреля из-за отсутствия у суда сведений о том, что потерпевшие были извещены о нем.

Убийство Политковской

Обозреватель "Новой газеты" Политковская была застрелена 7 октября 2006 года в подъезде своего дома в Москве, на Лесной улице. Основной версией преступления стала ее профессиональная деятельность.

В октябре 2011 года Главное следственное управление СКР предъявило обвинения в убийстве Лом-Али Гайтукаеву, братьям Джабраилу и Ибрагиму Махмудовым и Сергею Хаджикурбанову.

По версии следствия, в июле 2006 года Гайтукаев получил от неустановленного лица заказ на убийство журналистки. Гайтукаев и Хаджикурбанов стали организаторами преступления, Махмудов и Махмудов вели наблюдение за Политковской, Рустам Махмудов был непосредственным исполнителем убийства.

По версии СКР, Павлюченков по заказу Гайтукаева следил за Политковской, за что получил вознаграждение $150 тыс.

Мосгорсуд в конце 2012 года приговорил бывшего начальника оперативного подразделения столичного главка МВД Павлюченкова к 11 годам колонии строгого режима за организацию убийства журналистки. Он полностью признал вину, заключил сделку со следствием и дал показания против других фигурантов дела, став ключевым свидетелем обвинения.

9 июня 2015 года Мосгорсуд назначил Гайтукаеву и Махмудову наказание в виде пожизненного лишения свободы, Ибрагиму Махмудову - 12 лет, Джабраилу Махмудову - 14 лет (позднее Верховный суд снизил наказание на полгода) и бывшему полицейскому Хаджикурбанову - 20 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Заказчика убийства установить не удалось.