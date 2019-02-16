ФСИН опровергла слухи о критическом состоянии осужденного по делу Политковской

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Здоровье экс-полицейского Дмитрия Павлюченкова, приговоренного к 11 годам заключения за организацию убийства журналистки Анны Политковской, не вызывает беспокойства, заявили в пресс-бюро управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Рязанской области.

"Информация о якобы критическом состоянии здоровья осужденного Павлюченкова, изложенная в СМИ, не соответствует действительности. Состояние его здоровья удовлетворительное", - сказал представитель УФСИН "Интерфаксу", отвечая на соответствующий вопрос.

По данным ведомства, в настоящее время Павлюченков проходит очередное плановое лечение в медицинской части исправительной колонии в связи с имеющимся заболеванием. "Медицинскую помощь осужденный получает в полном объеме", - заверили в пресс-бюро.

Накануне некоторые СМИ сообщили, что Павлюченков после серии эпилептических припадков помещен в критическом состоянии в реанимацию рязанской тюремной больницы, врачи которой оценили его состояние как критическое.

С учетом времени нахождения под стражей (с момента задержания и ареста в августе 2011 года), Павлюченков уже в текущем году может рассчитывать на условно-досрочное освобождение, поскольку провел в заключении более двух третей (7,5 года) назначенного судом срока наказания за особо тяжкое преступление - это предусмотрено статьей 79 Уголовного кодекса РФ.