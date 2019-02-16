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ФСИН опровергла слухи о критическом состоянии осужденного по делу Политковской

Ранее появились сообщения о том, что Дмитрий Павлюченков после серии эпилептических припадков оказался в реанимации тюремной больницы

ФСИН опровергла слухи о критическом состоянии осужденного по делу Политковской
Бывший сотрудник МВД РФ Дмитрий Павлюченков. Архивное фото
Фото: ТАСС, Сергей Савостьянов

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Здоровье экс-полицейского Дмитрия Павлюченкова, приговоренного к 11 годам заключения за организацию убийства журналистки Анны Политковской, не вызывает беспокойства, заявили в пресс-бюро управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Рязанской области.

"Информация о якобы критическом состоянии здоровья осужденного Павлюченкова, изложенная в СМИ, не соответствует действительности. Состояние его здоровья удовлетворительное", - сказал представитель УФСИН "Интерфаксу", отвечая на соответствующий вопрос.

По данным ведомства, в настоящее время Павлюченков проходит очередное плановое лечение в медицинской части исправительной колонии в связи с имеющимся заболеванием. "Медицинскую помощь осужденный получает в полном объеме", - заверили в пресс-бюро.

Накануне некоторые СМИ сообщили, что Павлюченков после серии эпилептических припадков помещен в критическом состоянии в реанимацию рязанской тюремной больницы, врачи которой оценили его состояние как критическое.

С учетом времени нахождения под стражей (с момента задержания и ареста в августе 2011 года), Павлюченков уже в текущем году может рассчитывать на условно-досрочное освобождение, поскольку провел в заключении более двух третей (7,5 года) назначенного судом срока наказания за особо тяжкое преступление - это предусмотрено статьей 79 Уголовного кодекса РФ.

Убийство Политковской

Обозреватель "Новой газеты" Анна Политковская была застрелена 7 октября 2006 года в подъезде своего дома в Москве, на Лесной улице. Основной версией преступления стала ее профессиональная деятельность.

В октябре 2011 года Главное следственное управление Следственного комитета (СК) предъявило обвинения в убийстве журналистки Лом-Али Гайтукаеву, братьям Джабраилу и Ибрагиму Махмудовым и Сергею Хаджикурбанову. По версии следствия, в июле 2006 года Гайтукаев получил от неустановленного лица заказ на убийство журналистки. Сам Гайтукаев и Хаджикурбанов стали организаторами преступления, Ибрагим и Джабраил Махмудовы вели наблюдение за Политковской, Рустам Махмудов был непосредственным исполнителем убийства.

Мосгорсуд в конце 2012 года приговорил бывшего начальника оперативного подразделения столичного главка МВД Дмитрия Павлюченкова к 11 годам колонии строгого режима за организацию убийства журналистки. Он полностью признал вину, заключил сделку со следствием и дал показания против других фигурантов дела, став ключевым свидетелем обвинения.

По версии СК, Павлюченков по заказу Гайтукаева осуществлял слежку за Политковской, за что получил вознаграждение $150 тыс.

9 июня 2015 года Мосгорсуд назначил Гайтукаеву и Рустаму Махмудову наказание в виде пожизненного лишения свободы, Ибрагиму Махмудову - 12 лет, Джабраилу Махмудову - 14 лет (позднее Верховный суд снизил наказание на полгода) и бывшему полицейскому Сергею Хаджикурбанову - 20 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Заказчика убийства установить не удалось.

Теги: Анна Политковская, ФСИН, Дмитрий Павлюченков

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