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Борисов посетовал на закупки операторами китайского оборудования для "закона Яровой"

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Операторы и интернет-компании покупают китайское оборудование вместо российского в рамках исполнения "закона Яровой", сообщил вице-премьер Юрий Борисов.

"Как пример: система хранения данных, разработанная под известный "закон Яровой". Предприятия "Ростеха" и сама госкорпорация с 2018 года пытаются решить вопрос входа на внутренний рынок, однако несмотря даже не ваше декабрьское поручение необходимый проект нормативного акта, регулирующий этот сегмент рынка, Минкосвязью до сих пор не внесен", - сказал Борисов в среду на заседании Совета при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

"Тем временем участники рынка закупают китайское оборудование, а отечественное сертифицированное и конкурентоспособное оборудование, в том числе по цене, не закупается", - сказал он.

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Борисов отметил, что в этой ситуации качественный отечественный продукт с меньшей стоимостью не может попасть на рынок.

1 июля 2018 года в РФ вступил в силу пакет антитеррористических поправок в законодательство ("закон Яровой"), подписанный президентом 7 июля 2016 года.

Согласно документу, операторы связи и интернет-компании обязаны хранить текстовые сообщения, голосовую информацию, изображения, звуки, видео, иные электронные сообщения пользователей в срок до шести месяцев. Вслед за законом был подписан перечень поручений правительству в части разъяснения правил хранения.

Только в апреле 2018 года правительство утвердило правила для операторов связи. Согласно постановлению, которое вступило в силу также 1 июля, телеком-компании обязаны хранить аудиозаписи разговоров и SMS-сообщения пользователей в течение шести месяцев. При этом правительство дало отсрочку для операторов в части хранения пользовательского интернет-трафика. Так, с 1 октября 2018 года операторы связи должны хранить весь интернет-трафик пользователей за последние 30 суток в течение шести месяцев. При этом емкость технических средств хранения будет увеличиваться ежегодно на 15% в течение пяти лет с даты ввода их в эксплуатацию.

Юрий Борисов Ростех

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