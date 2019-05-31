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Ростех заявил, что государство в разы чаще закупает электронику иностранного производства

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Государство закупает российскую электронику в четыре с половиной раза реже иностранной, заявил индустриальный директор радиоэлектронного кластера (РЭК) Ростеха Сергей Сахненко.

"Объем продаж предприятий РЭК продукции для федеральных органов исполнительной власти в сегментах медицинского оборудования, вычислительной техники, телеком-оборудования и другой электроники в 2018 году составил 18 млрд рублей. При этом объем госзакупок только в сфере ИТ- и телеком-техники составляет не менее 100 млрд рублей в год", - сказал Сахненко на заседании Бюро Союза машиностроителей России и Бюро Ассоциации "Лига содействия оборонным предприятиям".

По его словам, на рынке закупок для федеральных органов исполнительной власти продолжает преобладать зарубежная продукция, несмотря на наличие российских аналогов, сопоставимых по качеству и характеристикам.

Вице-премьер РФ Юрий Борисов, выступая на заседании, отметил, что перед российской радиоэлектронной промышленностью стоит задача доминирования на внутреннем рынке.

"Нужно не говорить о развитии технологий вообще, а об отечественных технологиях, их динамичном внедрении и коммерциализации. Наша задача - это доминирование на внутреннем рынке и позиционирование на внешнем. Только при такой государственной политике мы сможем поднять эту отрасль", - заявил он.

Ростех

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