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Опубликована запись переговоров диспетчеров с экипажем сгоревшего Superjet

Опубликована запись переговоров диспетчеров с экипажем сгоревшего Superjet
Сгоревший SSJ в аэропорту "Шереметьево"
Фото: ТАСС, Сергей Фадеичев

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - В сети опубликован фрагмент аудиозаписи переговоров диспетчеров с пилотами самолета Superjet, в воскресенье загоревшегося после аварийной посадки в аэропорту "Шереметьево".

"Просим возврат. Потеря радиосвязи, самолет в дайрект моде (Direct mode, режим прямого управления - ИФ)", - говорит пилот.

Накануне, когда была опубликована только текстовая версия переговоров без аудиозаписи, некоторые источники неверно расшифровали слова "самолет в дайрект моде" как "самолет горит в молнии".

Отказ электрики в результате попадания молнии является приоритетной версией причины катастрофы SSJ 100, однако следствие полагает, что в ней также есть вина экипажа. Возбуждено уголовное дело.

В результате пожара в "Шереметьево" погиб 41 человек.

Аварийная посадка самолета в аэропорту "Шереметьево"

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Superjet Шереметьево

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