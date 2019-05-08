Опубликована запись переговоров диспетчеров с экипажем сгоревшего Superjet
Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - В сети опубликован фрагмент аудиозаписи переговоров диспетчеров с пилотами самолета Superjet, в воскресенье загоревшегося после аварийной посадки в аэропорту "Шереметьево".
"Просим возврат. Потеря радиосвязи, самолет в дайрект моде (Direct mode, режим прямого управления - ИФ)", - говорит пилот.
Аудио переговоров (отрывок) Первоначальное донесение. SU1492 AFL 1492 Шереметьево Мурманск, Сухой Суперджет. pic.twitter.com/0QFcTbLyes— rouben (@newaviator) 8 мая 2019 г.
Накануне, когда была опубликована только текстовая версия переговоров без аудиозаписи, некоторые источники неверно расшифровали слова "самолет в дайрект моде" как "самолет горит в молнии".
Отказ электрики в результате попадания молнии является приоритетной версией причины катастрофы SSJ 100, однако следствие полагает, что в ней также есть вина экипажа. Возбуждено уголовное дело.
В результате пожара в "Шереметьево" погиб 41 человек.