Опубликована запись переговоров диспетчеров с экипажем сгоревшего Superjet

Сгоревший SSJ в аэропорту "Шереметьево" Фото: ТАСС, Сергей Фадеичев

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - В сети опубликован фрагмент аудиозаписи переговоров диспетчеров с пилотами самолета Superjet, в воскресенье загоревшегося после аварийной посадки в аэропорту "Шереметьево".

"Просим возврат. Потеря радиосвязи, самолет в дайрект моде (Direct mode, режим прямого управления - ИФ)", - говорит пилот.

Аудио переговоров (отрывок) Первоначальное донесение. SU1492 AFL 1492 Шереметьево Мурманск, Сухой Суперджет. pic.twitter.com/0QFcTbLyes — rouben (@newaviator) 8 мая 2019 г.

Накануне, когда была опубликована только текстовая версия переговоров без аудиозаписи, некоторые источники неверно расшифровали слова "самолет в дайрект моде" как "самолет горит в молнии".

Отказ электрики в результате попадания молнии является приоритетной версией причины катастрофы SSJ 100, однако следствие полагает, что в ней также есть вина экипажа. Возбуждено уголовное дело.

В результате пожара в "Шереметьево" погиб 41 человек.