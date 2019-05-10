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Продюсер Mash задержан за подделку документов ради информации о крушении SSJ-100

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов задержали продюсера телеграм-канала Mash по подозрению в попытке получить записи переговоров пилотов аварийного Sukhoi Superjet 100 при помощи поддельного запроса от имени Генпрокуратуры, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом расследования.

По его словам, один из продюсеров Mash лично приехал к столичным авиадиспетчерам и потребовал предоставить ему записи переговоров пилотов лайнера с землей.

"При этом он не представился журналистом, а свой запрос подкрепил документом, якобы от имени Генпрокуратуры. Бумага в последствии оказалась поддельной", - сказал источник.

Авиадиспетчеры заподозрили неладное и вызвали сотрудников правоохранительных органов, которые задержали мужчину.

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По словам источника, возбуждено уголовное дело по ч.3 ст 327 (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов).

Главный редактор телеграм-канала Максим Иксанов подтвердил "Интерфаксу" факт задержания сотрудника в рамках уголовного дела.

"Сотрудника задержали еще позавчера, он до сих пор находится в полиции. Возбуждено уголовное дело. Поэтому отпустят его или нет, совершенно непонятно", - сказал Иксанов, отказавшись говорить, по какой статье возбуждено дело.

Он уточнил, что задержание произошло, когда журналист приехал на встречу с источниками и делал расследование по поводу Superjet, но утверждает, что при нем никаких "корочек", про которые сейчас пишут, не было. По словам Исксанова, после этого в течение восьми часов к журналисту не пускали адвоката, а на следующий день пришли с обысками, забрав все компьютеры из редакции, а также допросив нескольких сотрудников, находящихся в офисе.

"Совершенно непонятно, по какой причине, задавали им совершенно непонятные вопросы, запугивали их, но ничего по сути сказать не могли. Потом отпустили, слава богу", - сказал Иксанов.

Он добавил, что в пятницу попытается вернуть компьютеры, чтобы работать "не только с помощью мобильных телефонов".

Вечером 5 мая следовавший из Москвы в Мурманск SSJ-100 "Аэрофлота" вернулся в "Шереметьево", где совершил аварийную посадку и загорелся. В результате катастрофы погиб 41 человек из находившихся на борту 78 человек.

Mash

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