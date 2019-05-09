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Водитель сбил пять пешеходов под Иркутском, перепутав педали

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Водитель на автомобиле Toyota в четверг сбил группу пешеходов в поселке Мамоны Иркутского района Иркутской области, в результате пострадали пять человек, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе Главного управления МВД по региону.

40-летний мужчина проводил мелкий ремонт автомобиля. Он поднял капот и, сев за руль, предположительно перепутал педали газа и тормоза. Машина пришла в движение и сбила пешеходов, а также повредила припаркованный рядом автомобиль, сообщил сотрудник пресс-службы.

По данным полиции, в ДТП получили травмы пять человек, всем оказана медицинская помощь, детей среди пострадавших нет. Виновник инцидента проходит медицинское освидетельствование.

Иркутск

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