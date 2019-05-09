Умер Сергей Доренко

Смерть наступила после ДТП, в которое попал журналист, предположительно, из-за проблем с сердцем

Михаил Климентьев/ТАСС

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Журналист, главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Сергей Доренко умер в Москве. Об этом сообщил главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов.

"Известный журналист ехал на мотоцикле марки "Триумф" в Москве, но внезапно упал. Предварительно заключение - почувствовал себя плохо, не смог справиться с транспортным средством", - написал Венедиктов в своем Telegram-канале.

По данным главреда "Эха Москвы", врачи констатировали клиническую смерть. Спасти Доренко его не смогли.

Причиной смерти российского журналиста могло стать слабое сердце, сообщил "Интерфаксу" источник в службе скорой помощи.

"По предварительным данным, во время езды на мотоцикле у Доренко мог случиться приступ острой сердечной недостаточности. Он не смог удержаться и упал", - сказал источник агентства.

Медики оперативно прибыли на место, однако, реанимационные мероприятия результата не дали.

"Доренко упал с мотоцикла, однако никого не задел. Автомобилисты, проезжавшие мимо вызвали скорую", - сказал источник.

Сергею Доренко было 59 лет.

Биография Сергея Доренко

Теле-и радиоведущий Сергей Доренко родился 18 октября 1959 года в Керчи. В 1982 года окончил историко-филологический факультет Университета Дружбы народов им. Патриса Лумумбы.

Начал работать на телевидении с 1985 года. Доренко проработал корреспондентом испанской службы новостей телеканала CNN. Был политическим обозревателем ВГТРК, работал ведущим программы "Вести", затем вел программы "Новости", "Время" на Первом канале, также работал с каналом НТВ.

В 2000 году после "Авторской программы Сергея Доренко" был отстранен от эфиров на ОРТ. В последнем выпуске его передачи поднималась тема, посвященная ситуации с подводной лодкой "Курск". Тогда же программу закрыли, однако он продолжал числиться замгендиректора ОРТ, пока не был уволен.

С 2004 по 2008 гг. был постоянным участником программы на "Эхо Москвы" "Особое мнение". В 2005-2008 гг. вел утреннюю разговорную программу "Разворот" на "Эхе Москвы". С 2013 года был приглашен в качестве временно приглашенного ведущего этой программы.

Доренко являлся главным редактором радиостанции "Русская служба новостей" (2008-2013гг).

С 2012 года стал вести видеоблог на YouTube, был активным блогером, его никами были rasstriga и pastushok.

С 2014 года и по сей день работал на радиостанции "Говорит Москва", был главным редактором.

Был членом КПРФ. Вступил в нее в 2003 году, а о выходе из нее объявил в 2012 году.