Что произошло за день: четверг, 9 мая

Умер Сергей Доренко, Парад Победы в Москве без авиации и пострадавшие от непогоды в столице

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Умер журналист Сергей Доренко. Он попал в аварию на мотоцикле в Москве. По предварительным данным, причиной аварии стало то, что у Доренко стало плохо с сердцем.

- В России отметили 74-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. На Красной площади в Москве прошел традиционный военный парад, однако его воздушную часть пришлось отменить из-за плохой погоды. По всей стране прошли акции "Бессмертный полк", в них приняли участие более 10 млн человек. К московскому шествию присоединился президент Владимир Путин. В этом году в столице оно оказалось менее многочисленным, чем в прошлом - незадолго до завершения акции начался сильный ливень.

- В Москве из-за непогоды пострадали по меньшей мере пять человек. Они получили травмы в результате падения деревьев во время сильной грозы и были госпитализированы. В департаменте здравоохранения столицы заверили, что серьезных ранений ни у кого нет.

- Суд в Черногории приговорил двух граждан России к длительным тюремным срокам по обвинению в подготовке госпереворота в стране в 2016 году. Эдуард Шишмаков и Владимир Попов получили 15 и 12 лет соответственно. Приговор был вынесен им заочно.

- Дональд Трамп разочаровался в агрессивной политике своей администрации по Венесуэле, узнала газета The Washington Post. По данным издания, американский президент жаловался, что его советники недооценили "крепкого орешка" Николаса Мадуро.

- Рекрутинговый сервис HeadHunter установил цену размещения акций в рамках предстоящего IPO в $13,5 за ценную бумагу. Акционеры сервиса рассчитывают привлечь $220,1 млн.