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Селевой поток в Дагестане унес стадо и пять машин

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Несколько автомобилей унесло селевым потоком с центральной улицы дагестанского села Нижнее Инхо, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике Дагестан.

"В 18:05 мск в четверг, 9 мая, в результате кратковременного ливневого дождя с градом произошёл сход селя в селе Нижнее Инхо Гумбетовского района. Селевой поток унес в реку Андийское Койсу пять припаркованных легковых автомобилей, которые стояли на центральной улице", - говорится в сообщении ведомства.

По данным ведомства, в результате схода селя пострадавших нет, жизнеобеспечение население не нарушено.

В свою очередь, представитель районной администрации сообщил агентству "Интерфакс-Юг", что в результате схода селя унесло более 30 голов крупного рогатого скота.

Россия Дагестан

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