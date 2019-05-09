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МЧС предупредило москвичей о надвигающейся грозе

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Столичные спасатели предупреждают о резком ухудшении погоды после полудня в День Победы.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, до 21 часа 9 мая в Москве ожидается местами кратковременный дождь, гроза, при грозе усиление ветра 12-17 м/с", - сообщили "Интерфаксу" в столичном главке МЧС в четверг.

В связи с ухудшением погодных условий пешеходам рекомендуется не находиться вблизи рекламных щитов и шатких конструкций, а также не укрываться под деревьями.

Автомобилистам же стоит быть бдительными на дорогах и парковать машину вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Москва День Победы

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