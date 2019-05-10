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В МЧС сообщили, что россияне без происшествий отметили День Победы

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - День Победы обошелся в России без происшествий и инцидентов, сообщили в пятницу в МЧС РФ.

Как рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства, на территории России в честь празднования 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялось более 10 тыс. мероприятий, в том числе более 180 военных парадов, акции "Бессмертный полк" и более 1000 праздничных салютов.

Для обеспечения безопасности населения и оперативного реагирования на возможные ЧС были привлечены почти 600 тыс. спасателей и более 147 тыс. единиц техники, в том числе от МЧС РФ - свыше 120 тыс. человек и 23 тыс. единиц техники.

Как добавили в ведомстве, органы управления и силы постоянной готовности МЧС находятся в режиме функционирования "Повышенная готовность", он продлится до окончания праздничных дней - до 13 мая.

Парад Победы - 2019

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Пусковые установки межконтинентальных баллистических ракет "Ярс"Самоходные гаубицы "Мста-С"Военнослужащие военной полиции РоссииПусковая установка межконтинентальных баллистических ракет "Ярс"Танк Т-34 и вездеходы "Тигр-М"Парадный расчет Военно-воздушной академии имени Жуковского и ГагаринаЖенщины-военнослужащие, курсанты московского университета МВДВоеннослужащие почетного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полкаГлавком Cухопутных войск Олег Салюков и министр обороны РФ Сергей Шойгу (слева направо) в кабриолетах Aurus SenatПочётные зрители парадаВетеран войны, президент фонда "Герои Отечества", монах Киприан (Валерий Бурков)Подрастающее поколение
Пусковые установки межконтинентальных баллистических ракет "Ярс"
Россия День Победы МЧС

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