В МЧС сообщили, что россияне без происшествий отметили День Победы

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - День Победы обошелся в России без происшествий и инцидентов, сообщили в пятницу в МЧС РФ.

Как рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства, на территории России в честь празднования 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялось более 10 тыс. мероприятий, в том числе более 180 военных парадов, акции "Бессмертный полк" и более 1000 праздничных салютов.

Для обеспечения безопасности населения и оперативного реагирования на возможные ЧС были привлечены почти 600 тыс. спасателей и более 147 тыс. единиц техники, в том числе от МЧС РФ - свыше 120 тыс. человек и 23 тыс. единиц техники.

Как добавили в ведомстве, органы управления и силы постоянной готовности МЧС находятся в режиме функционирования "Повышенная готовность", он продлится до окончания праздничных дней - до 13 мая.