Поиск

Более 10 млн человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" в России

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Более 10 млн. человек приняли участие в шествиях "Бессмертного полка" в городах России, сообщила "Интерфаксу" в четверг официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В ходе проведения ежегодного шествия "Бессмертный полк" состоялось 3700 мероприятий по всей территории Российской Федерации. В патриотической акции приняли участие более 10 миллионов человек", - сказала Волк.

Как сообщалось ранее, в Москве акция собрала около 700 тыс. человек. До ее окончания в столице началась сильная гроза и многие участники разошлись, чтобы укрыться от ливня. В Петербурге в шествии "Бессмертного полка" приняли участие более 1 млн. человек.

К московской акции по традиции присоединился Владимир Путин, который нес портрет отца-фронтовика.

Парад Победы - 2019

12
Пусковые установки межконтинентальных баллистических ракет "Ярс"Самоходные гаубицы "Мста-С"Военнослужащие военной полиции РоссииПусковая установка межконтинентальных баллистических ракет "Ярс"Танк Т-34 и вездеходы "Тигр-М"Парадный расчет Военно-воздушной академии имени Жуковского и ГагаринаЖенщины-военнослужащие, курсанты московского университета МВДВоеннослужащие почетного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полкаГлавком Cухопутных войск Олег Салюков и министр обороны РФ Сергей Шойгу (слева направо) в кабриолетах Aurus SenatПочётные зрители парадаВетеран войны, президент фонда "Герои Отечества", монах Киприан (Валерий Бурков)Подрастающее поколение
Пусковые установки межконтинентальных баллистических ракет "Ярс"
День Победы Бессмертный полк

Новости по теме

Новости

Шествие "Бессмертного полка" в Петербурге собрало более 1 млн человек

Путин присоединился к акции "Бессмертный полк"

Путин присоединился к акции "Бессмертный полк"

"Аэрофлот" увеличил число отмененных рейсов на Superjet 100 до десяти

Задержанные в России украинские рыбаки вернулись на родину

Перехват американского беспилотника российским самолетом попал на видео

Перехват американского беспилотника российским самолетом попал на видео

Путин в речи в честь в Дня Победы призвал не терять бдительность

Кремль сообщил, что встреча Путина с Трампом на саммите G20 пока не планируется

Парад Победы проходит на Дворцовой площади Петербурга

Воздушная часть парада в Москве отменена из-за погоды

Воздушная часть парада в Москве отменена из-за погоды

На Красной площади начался Парад Победы

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');