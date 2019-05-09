Более 10 млн человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" в России

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Более 10 млн. человек приняли участие в шествиях "Бессмертного полка" в городах России, сообщила "Интерфаксу" в четверг официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В ходе проведения ежегодного шествия "Бессмертный полк" состоялось 3700 мероприятий по всей территории Российской Федерации. В патриотической акции приняли участие более 10 миллионов человек", - сказала Волк.

Как сообщалось ранее, в Москве акция собрала около 700 тыс. человек. До ее окончания в столице началась сильная гроза и многие участники разошлись, чтобы укрыться от ливня. В Петербурге в шествии "Бессмертного полка" приняли участие более 1 млн. человек.

К московской акции по традиции присоединился Владимир Путин, который нес портрет отца-фронтовика.