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В Приамурье рухнул автомобильный мост

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Автомобильный мост через реку Большая Пера обрушился в Свободненском районе возле села Чембары Амурской области, сообщили агентству "Интерфакс" в региональном Минтрансе.

"Мост через реку Большая Пера - 80-х годов постройки. Из-за аварийного состояния движение технического транспорта осуществлялось с ограничением по весу, а социальные перевозки не выполнялись", - пояснили в министерстве.

Ограничение по весовой нагрузке для транспорта было введено в декабре 2018 года. С 8 мая было принято решение закрыть движение всех транспортных средств по мосту. Проезжал ли транспорт после закрытия движения по данному маршруту, устанавливает прокуратура. В результате ЧП пострадавших нет.

В настоящее время проезд в село Чембары осуществляется по мосту, расположенному в 2 км через реку Ора автомобильной дороги Черновка - Чембары - Нижние Бузули, с ограничением движения тяжеловесных транспортных средств.

По информации районной администрации и компании "Амурупрадор" транспортная доступность обеспечена, ситуация находится под контролем.

Это уже не первое обрушение моста в Приамурье. Как сообщалось, 9 октября прошлого года два пролета виадука 1982 года постройки обрушились на пути Транссиба, когда на него въехал грузовик. В этот момент под мостом находился грузовой состав. Водитель грузовика с переломами был доставлен в больницу.

Амурская область

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