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Пешеходный мост обрушился на федеральной трассе под Тюменью

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - На 12 км федеральной автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск (Тюменская область) в пятницу обрушился надземный пешеходный переход, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Движение на трассе со стороны Тюмени затруднено.

В областном управлении ГИБДД "Интерфаксу" сообщили, что мост обрушился из-за перевозившего габаритный груз автокрана, который не опустил стрелу и повредил надземный переход.

Тюмень

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