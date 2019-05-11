Вылет лайнера из Оренбурга в Москву задержали для проверки после жесткой посадки

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Вылет рейса N4530 Оренбург-Москва авиакомпании Nordwind в субботу был задержан более чем на два часа в связи с необходимостью дополнительной технической подготовки борта, сообщили "Интерфаксу" по "горячей линии" авиакомпании.

Собеседник агентства подтвердил, что дополнительная подготовка Boeing 737-800 потребовалась в связи с тем, что прибывший в Оренбург из столицы самолет совершил жесткую посадку, о чем ранее сообщили СМИ.

"Да, это так. Задержка рейса на 2,5 часа. Пострадавших (при приземлении борта из Москвы - ИФ) нет", - сказал представитель справочной службы.

Согласно онлайн-табло на сайте авиакомпании, вылет, запланированный на 12:10 по местному времени, был задержан до 14:30.

В свою очередь, в справочной аэропорта Оренбурга агентству сообщили, что фактическая задержка рейса N4530 авиакомпании Nordwind составила 2 часа 37 минут, самолет вылетел в столицу в 14:47 по местному времени (12:47 по Москве).

Согласно онлайн-табло аэропорта, расчетное время прибытия борта в "Шереметьево" - 15:02 по московскому времени.