Что произошло за день: суббота, 11 мая

Отказ адвоката Трампа ехать на Украину и очередные дискуссии о Сталине

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Адвокат Трампа отказался ехать в Киев из-за "врагов президента США" в окружении Владимира Зеленского. Как заявил Рудольф Джулиани, в частности, дело в том, что депутат Рады Сергей Лещенко обнародовал черную бухгалтерию Партии регионов, в которой фигурировал бывший глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт.

- В РПЦ призвали не приписывать Сталину победу в Великой Отечественной войне. Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион заявил, что многие выдающиеся военачальники были расстреляны по подозрению в измене, а армия оказалась "совершенно не готовой" к этой войне.

- Самолет Москва - Оренбург совершил жесткую посадку. В результате обратный рейс авиакомпании Nordwind был задержан более чем на два часа в связи с необходимостью дополнительной технической подготовки борта.

- Александр Лукашенко оценил потери Белоруссии от грязной нефти в сотни миллионов долларов США. Он заявил, что ущерб необходимо компенсировать, но при этом убежден, что Минск и Москва не будут судиться по этому вопросу.

- Россиянка пыталась провезти через польско-белорусскую границу более 100 кг экстази. Это самая крупная партия психотропных веществ, выявленных на таможенной границе за последние 25 лет.