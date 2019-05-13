Мечтавшая похудеть жительница Оренбуржья получила полтора года колонии

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Жительниц Оренбургской области, заказавших в интернете препарат для снижения веса, признали виновными в контрабанде, сообщает в понедельник пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Средство для похудения содержало сибутрамин - сильнодействующее вещество, оборот которого ограничен в России.

Одну из заказчиц задержали сотрудники таможни, когда она получала посылку в отделении службы доставки.

Суд признал женщин виновными в контрабанде сильнодействующих веществ. Одна из них получила полтора года условно, вторая - полтора года в колонии общего режима.