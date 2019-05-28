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Более миллиона пачек контрафактных сигарет изъяты в Дагестане

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов в Дагестане остановили две фуры полные контрафактных сигарет, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Дагестан во взаимодействии с республиканским управлением ФСБ России пресечен международный канал поставки на территорию Российской Федерации немаркированной табачной продукции иностранного производства в особо крупном размере", - сказала Волк.

По её словам, свыше миллиона пачек сигарет под брендами известных производителей обнаружены в кузовах и прицепах двух большегрузных автомашин жителей республики.

Волк отметила, что вся нелегальная табачная продукция изъята из оборота, часть - направлена на экспертизу.

"В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению поставщиков и фактических получателей груза. По результатам экспертизы следователями МВД по Республике Дагестан будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством Российской Федерации", - сказала представитель МВД РФ.

Россия Дагестан

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