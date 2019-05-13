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МИД России опроверг закупку слезоточивого газа для Венесуэлы на Мальте

МИД России опроверг закупку слезоточивого газа для Венесуэлы на Мальте
Фото: shutterstock/vostock-photo

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - В МИД РФ опровергли сообщения некоторых СМИ о том, что Россия закупала слезоточивый газ на Мальте для последующей отправки в Венесуэлу.

"Мальтийские журналисты, не разобравшись, массово воспроизвели инсинуации своих американских коллег. В качестве источников привели высказывания традиционно анонимного мальтийского правительственного деятеля, содержание якобы перехваченной дипломатической переписки российской дипмиссии с представителями мальтийской стороны, а также сумбурный набор разрозненных сведений о функционировании российского посольства в Валлетте", - говорится в сообщении МИД, опубликованном на его официальном сайте.

В министерстве подчеркнули, что российская дипмиссия в столице Мальты работает в строгом соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях. "Ни в каких секретных спецоперациях российские дипломаты участия не принимают. Никаких официальных комментариев от мальтийских властей в адрес посольства России на Мальте не поступало", - отмечается в сообщении.

"Распространенная мальтийскими СМИ дезинформация - это пример непрофессионализма, отголосок антироссийской истерии, раздувание которой не отвечает интересам российско-мальтийской дружбы", - заявили на Смоленской площади.

Как следует из сообщения МИД РФ, 18 апреля со ссылкой на лондонскую редакцию американского портала Buzzfeed News в ряде мальтийских СМИ появились сообщения, "содержание которых исчерпывается, в сущности, заголовком одной из местных газет - Times of Malta: "Россия пыталась закупить слезоточивый газ и защитное снаряжение на Мальте. Официальные лица подозревают, что их планировалось отправить в Венесуэлу на военном корабле".

МИД РФ Венесуэла Мальта

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