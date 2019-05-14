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Сторонники Мадуро захватили посольство Венесуэлы в США

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Полиция американской столицы не смогла заставить поддерживающих законные власти Венесуэлы активистов покинуть здание венесуэльского посольства в Вашингтоне, в котором они обосновались.

Как сообщают СМИ, полицейские заняли позиции у ворот комплекса, которые были закрыты цепями и замками.

Часть полицейских вошли в здание дипмиссии и провели переговоры с активистами, в частности, с Марой Верхейден-Хиллиард, адвокатом из Фонда партнерства за гражданское правосудие. После пятиминутных дискуссий полиция покинула здание, заблокировав вход в него снаружи, а активисты вернулись на второй этаж.

Власти Венесуэлы охарактеризовали появление американских полицейских в здании посольства как нарушение международного права.

Все венесуэльские дипломаты покинули США еще в апреле текущего года.

Венесуэла Николас Мадуро США Вашингтон

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