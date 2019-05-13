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В Казани возбудили уголовное дело после ЧП с вооруженным учеником в школе

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Следственные органы в связи с инцидентом в гимназии в Казани возбудили уголовное дело по факту незаконного лишения свободы школьников, сообщается на сайте СКР.

"Возбуждено уголовное дело по ст.127 УК РФ (незаконное лишение свободы)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что утром 13 мая 17-летний подросток, вооруженный ножом и пневматическим пистолетом, пришел в гимназию №7 Казани, зашел в класс, достав оружие, сел за стол учителя и препятствовал ученикам покинуть помещение. В дальнейшем он был задержан. В результате действий подростка никто из учеников не пострадал.

"В рамках расследования уголовного дела также будет дана правовая оценка действиям администрации школы, не обеспечившей безопасность в учебном учреждении", - сообщает также СКР.

Казань

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