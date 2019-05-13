Суд в Москве отклонил жалобу Twitter на штраф в три тысячи рублей

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Таганский суд Москвы оставил без изменений решение мирового суда, который оштрафовал Twitter на три тысячи рублей за отказ предоставить информацию о локализации персональных данных российских пользователей сервиса на территории РФ, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в понедельник.

Таким образом, решение суда первой инстанции вступило в законную силу и подлежит исполнению.

Комментариями Twitter "Интерфакс" в настоящее время не располагает.

Мировой суд 5 апреля признал компанию Twitter виновной в том, что она не представила сведения о локализации персональных данных российских пользователей сервиса на территории России (ст. 19.7 КоАП РФ).

Представитель Twitter Мария Михеенкова в суде первой инстанции настаивала на необоснованности претензий Роскомнадзора, а также сообщала о процессуальных нарушениях при составлении протокола об административном правонарушении.

Кроме того, подчеркивала она, у Twitter нет юридической обязанности отвечать на запросы Роскомнадзора, так как сервис является иностранной компанией и к нему не может применяться российское законодательство.

Как сообщалось, 12 апреля тот же судья оштрафовал Facebook на три тысячи рублей по аналогичному административному делу.

Роскомнадзор 17 января получил от Twitter и Facebook ответы на запрос о локализации данных россиян на территории РФ. Глава регулятора Александр Жаров заявил, что ответы не содержали конкретики. В феврале в отношении сервисов были составлены административные протоколы.

Закон о локализации персональных данных россиян на серверах внутри РФ был подписан 31 декабря 2014 года и вступил в силу 1 сентября 2015 года.