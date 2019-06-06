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В Думу внесут закон о миллионных штрафах перед блокировкой сайтов

Twitter и Facebook могут подпасть под действие этого закона

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Законопроект, вводящий прогрессивные штрафы для компаний, не соблюдающих законодательство, в том числе по локализации РФ баз данных российских пользователей, в ближайшее время должен быть внесен в Думу.

"Я считаю, что во всех законах, которые сейчас предполагают только блокировку (ресурсов или сервисов), нужно ввести до нее (блокировки) штрафы, нарастающие при повторном нарушении. Такой законопроект готов", - сообщил в интервью "Интерфаксу" глава Роскомнадзора Александр Жаров.

По его словам, это касается и закона по локализации баз данных российских пользователей в РФ, исполнения которого регулятор уже несколько лет добивается от Facebook и Twitter.

Глава Роскомнадзора уточнил, что законопроект может быть внесен в Думу уже в весеннюю сессию, он предполагает штрафы в несколько миллионов рублей.

Роскомнадзор Александр Жаров

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