Активистка "Открытой России" Шевченко будет баллотироваться в думу Ростова-на-Дону

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Активистка "Открытой России" Анастасия Шевченко выдвигает свою кандидатуру на предстоящих выборах по Октябрьскому одномандатному избирательному округу N14 в городскую думу Ростова-на-Дону, сообщила председатель движения "Открытая Россия" Анастасия Буракова в своем фейсбуке.

"Анастасия Шевченко приняла мужественное решение о выдвижении в городскую думу Ростова-на-Дону. Открытая Россия выражает поддержку и готова помогать Анастасии на всех этапах", - написала Буракова.

Она отметила, что "Открытая Россия" окажет Шевченко любую поддержку.

21 января в отношении члена совета движения "Открытая Россия" Шевченко было заведено уголовное дело по статье "Деятельность нежелательной организации", что стало первым случаем уголовного преследования по этой статье в России.

В тот же день в рамках дела прошел обыск у восьми активистов движения в трёх городах страны: Ростове-на-Дону, Казани и Ульяновске. Суд в Ростове-на-Дону отправил Шевченко под домашний арест.