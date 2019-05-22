В "Открытой России" сообщили о возбужденном деле против активистки

Яне Антоновой предъявлено обвинение в работе нежелательной организации

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Активистке движения "Открытая Россия" Яне Антоновой предъявили обвинение о работе нежелательной организации, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе движения во вторник.

"Активистке "Открытой России" Яне Антоновой предъявлено обвинение в осуществлении деятельности нежелательной организации (статья 284.1 УК)", - говорится в сообщении пресс-службы. Уточняется, что по данной статье Антоновой грозит до 6 лет лишения свободы.

"Интерфакс" не располагает комментариями правоохранительных органов относительно этой информации.

В начале апреля в Краснодаре у активистки движения Антоновой прошли обыски.

26 апреля 2017 года Генпрокуратура приняла решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности ряда иностранных неправительственных организаций: "Открытая Россия" (Великобритания), "Институт современной России" (США) и общественное сетевое движение "Открытая Россия" (Великобритания). Однако после этого председатель российского движения "Открытая Россия" Александр Соловьев заявлял "Интерфаксу", что к возглавляемому им движению эти иностранные организации отношения не имеют.

Между тем в январе 2019 года в отношении члена совета движения "Открытая Россия" Анастасии Шевченко было возбуждено уголовное дело по статье 284.1 УК РФ ("деятельность нежелательной организации"), что стало первым случаем уголовного преследования по этой статье в России. В тот же день в рамках дела прошел обыск у восьми активистов движения в трех городах страны: Ростове-на-Дону, Казани и Ульяновске. Суд в Ростове-на-Дону отправил А.Шевченко под домашний арест.

После возбуждения уголовного дела "Открытая Россия" приняла решение о ликвидации движения. По словам пресс-секретаря Натальи Грязневич, такое решение было принято, чтобы защитить активистов движения.