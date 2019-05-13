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Деньги фонда туроператоров предложили тратить на отдых россиян вместо эвакуации

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Ассоциация "Турпомощь" предложила использовать средства фонда персональной ответственности для оплаты продления отдыха туристов, а не на эвакуацию в случае недобросовестных действий туроператоров, сообщил журналистам директор ассоциации Александр Осауленко.

"Ростуризм и Минэкономразвития нас поддержали в главном тренде, о котором мы говорим последние два года, как минимум, а именно: надо на перспективу рассматривать не вопросы эвакуации, а продолжение отдыха туристов", - заявил он на 12-й конференции Альянса туристических агентств (АТА).

Директор "Турпомощи" добавил, что на сегодняшний день уже есть три компании из 600, которые сформировали фонд персональной ответственности. Эти средства, по словам Осауленко, могут быть использованы для продолжения отдыха туристов.

"Мы знаем, что турист на маршрут без обратного билета выходить не может. У него есть обратный билет, и он уже пробыл, например, половину срока или треть. Если отель говорит, что нет, не оплачено, а мы договоримся с отелем, нам выгоднее просто доплатить отелю за оставшийся срок для продолжения отдыха. Турист отдохнет и нам не надо заниматься эвакуацией", - пояснил глава "Турпомощи".

Он добавил, сейчас идет обсуждение этой инициативы, чтобы понять, какие поправки к закону необходимо принять.

Турпомощь Ростуризм

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