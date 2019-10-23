Директору "Турпомощи" ограничили полномочия

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Наблюдательный совет ассоциации туроператоров "Турпомощь" ограничил полномочия директора объединения и усилил контроль за использованием денег организации. Об этом сообщила пресс-служба "Турпомощи".

Директору ассоциации запретили совершать сделки на сумму более миллиона рублей, а также сделки, связанные с оказанием экстренной помощи, с недвижимостью, с размещением средств фондов персональной ответственности и резервного фонда туроператоров без одобрения набсовета.

Раньше главе "Турпомощи" было нельзя совершать сделки на сумму более 10 млн рублей. Остальные упомянутые сделки он и раньше мог совершать только с разрешения набсовета. "В новой редакции все просто более конкретизировано и персонифицированно, все пункты внесены в положение по согласию сторон", - объяснил вице-президент российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

Эти решения были приняты на заседании набсовета под председательством главы Ростуризма Зарины Догузовой и при участии врио заместителя директора департамента туризма Минэкономразвития Светланы Евсеенковой.

В июле источник в отрасли рассказал о серьезных нареканиях к директору "Турпомощи" Александру Осауленко со стороны Минэкономразвития, Ростуризма, туроператоров и турагентств. Его критиковали за плохую организацию вывоза с острова Хайнань клиентов туроператора "Жемчужной реки" в конце 2018 года и за промедления в работе с запросами ведомств и туристов.

15 июля набсовет ассоциации провел внеочередное заседание, но решил не отстранять Осауленко.