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В Чечне задержали девять предполагаемых боевиков

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Девять предполагаемых участников незаконного вооруженного формирования задержаны в Чечне, у них обнаружены оружие и гранаты, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"По предварительной информации, незаконное вооруженное формирование было создано уроженцем Чечни, 1998 года рождения, в городе Грозный в конце зимы 2019 года, в состав группы помимо организатора вошли восемь человек",- сказал собеседник агентства.

По его словам, участники НВФ были задержаны в апреле, при задержании у них были изъяты оружие и гранаты.

Возбуждены уголовные дела по статьям об организации и участии в незаконном вооруженном формировании, а также о незаконном приобретении и хранении оружия, добавил источник.

Он не уточнил, были ли участники группы связаны с международными террористическими организациями.

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением этой информации.

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