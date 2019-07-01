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В Чечне человек с гранатой убил полицейского

Напавшего застрелили

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - В Ачхой-Мартановском районе Чечни неизвестный совершил нападение на полицейского на контрольно-заградительном посту № 4. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу. Погибли и сотрудник полиции, и напавший.

Примерно в 14:00 мужчина подошел к сотруднику Временной оперативной группировки органов и подразделений (ВОГОиП) МВД, ударил его ножом и бросил гранату. Напавшего убили ответным огнем. Пострадавший полицейский умер по дороге в больницу.

Погибший полицейский был командирован в Чечню из Кузбасса, сообщил "Интерфаксу" источник в СКФО. По его словам, напавший подошел к КПП и бросил гранату под навес, хотя там не было людей. 32-летний патрульный попытался остановить напавшего и получил несколько ножевых ранений, рассказал собеседник "Интерфакса".

Чечня МВД Ачхой-Мартановский район

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