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Контракт главреда "Ведомостей" Булавинова продлен еще на год

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Контракт главного редактора "Ведомостей" Ильи Булавинова, который был заключен два года назад, продлен до его утверждения советом директоров еще на один год. Об этом сообщил "Интерфаксу" член Совета директоров Демьян Кудрявцев, чья семья владеет изданием.

"Поскольку действующий контракт главного редактора Ильи Булавинова закончился, акционеры издания объявили, что решили предложить совету заключить с Булавиновым новый контракт сроком действия один год",- сказал Кудрявцев "Интерфаксу" в понедельник.

"В связи с тем, что созвать совет директоров "Ведомостей" для утверждения главного редактора сейчас невозможно - персональный состав совета в стадии изменений - акционеры и менеджмент "Ведомостей" приняли совместное решение продлить действующий контракт с Булавиновым до заседания обновленного состава совета, где и будет рассмотрена его кандидатура",- добавил он.

Кроме того, Булавинов войдет в Совет директоров газеты как представитель редакции.

Булавинов возглавил "Ведомости" 11 мая 2017 года после ухода со своего поста Татьяны Лысовой. С 1993 по 2013 годы он работал в издательском доме "Коммерсантъ", с 2013 по 2014 годы - главным редактором сайта РИА "Новости", с мая 2014 года возглавлял дирекцию интернет-вещания "Первого канала".

Илья Булавинов

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