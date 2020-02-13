Медиаменеджеру Солопову предложили возглавить "Ведомости"

Решение о смене главного редактора издания пока не принято

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Медиаменеджер и журналист Дмитрий Солопов получил предложение стать главным редактором "Ведомостей", он пока обдумывает ситуацию. Он сам сказал это "Интерфаксу".

Ранее главный редактор "Ведомостей" Илья Булавинов назвал "фантазиями" сообщение одного из телеграм-каналов о том, что он и вскоре уйдет из издания и его сменит Дмитрий Солопов. Телеграм-канал также сообщал о вероятном уходе из газеты шеф-редактора сайта vedomosti.ru Максима Товкайло.

Гендиректор АО "Бизнес Ньюс Медиа" (издатель "Ведомостей") Глеб Прозоров, сообщил, что "контракт с Булавиновым действует до 23 апреля".

Член совета директоров "Ведомостей" Татьяна Лысова уточнила, что "выбор нового главного редактора - прерогатива совета директоров". Собрание совета директоров в ближайшее время не планируется. "Уведомлений о его созыве не было", - добавила она.

Член совета директоров "Ведомостей" Демьян Кудрявцев сказал, что никаких решений пока не принималось и предложение Солопову сделал не он.

"Просто невероятно, я не видел его полтора года. Спросите у него, кто ему сделал это предложение", - сказал медиаменеджер.

"Это работает очень просто. До апреля у Ильи действует контракт, он его в прошлом году подписал до апреля. Соответственно, он может решить его не подписывать дальше, может решить его не продлевать дальше. Но, с моей точки зрения, просто рано об этом говорить, мы еще не задумывались об этом, до апреля еще куча времени", - сказал Кудрявцев.

Он напомнил, что и в прошлом году так же, как и сейчас, перед окончанием срока контракта главного редактора все гадали, останется он или нет. "Но это ерунда всё, чего там гадать", - считает Кудрявцев.

Солопов является основателем Коммуникационного агентства PROGRESS, создателем и до августа 2012 года главредом радиостанции "Коммерсантъ FM", одним из создателей радиостанции "Business FM", генпродюсером украинского проекта "Радио Вести". В начале карьеры он работал на "Эхе Москвы" и в "Коммерсанте".

Илья Булавинов возглавил "Ведомости" 11 мая 2017 года после ухода Татьяны Лысовой. В мае 2019 года контракт с ним был продлен на год.

В начале февраля стало известно, что у газеты год как сменился владелец. Член совета директоров "Ведомостей" Демьян Кудрявцев, семье которого издание принадлежало ранее, сказал, что теперь актив принадлежит его партнеру и члену совета директоров "Ведомостей" Владимиру Воронову.