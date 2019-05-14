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Аэропорт Казани эвакуировали из-за ложного сообщения о минировании самолета

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Эвакуация аэропорта была проведена в Казани из-за сообщения о минировании самолета, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта.

"В 22:10 в международный аэропорт "Казань" поступило сообщение от командира воздушного судна о якобы заложенном на борту взрывном устройстве", - сказал собеседник агентства.

Пассажиры и персонал аэропорта были эвакуированы в соответствии с планом транспортной безопасности.

После проведенной проверки специальными службами, в том числе, кинологическими подразделениями полиции, аэропорт возобновил работу в 23:35 мск.

Информация о "минировании" не подтвердилась.

Казань

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