Транспортная полиция задержала телефонного террориста в Казани

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Сотрудники транспортной полиции задержали мужчину, сообщившего о "минировании" самолета в аэропорту Казани, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе УТ МВД России по ПФО.

"Один из пассажиров воздушного суда следовавшего рейсом "Казань - Москва" - мужчина 1989 года рождения с видимыми признаками алкогольного опьянения сообщил о находящемся в самолете взрывном устройстве. Командир воздушного судна принял решение об эвакуации пассажиров рейса (90 человек) и членов экипажа (6 человек)", - говорится в сообщении.

Также из терминалов аэропорта был эвакуирован персонал, пассажиры, встречающие и провожающие граждане - всего около 300 человек.

"В ходе проведения необходимых проверочных мероприятий подозрительных предметов обнаружено не было. Самолет вылетел в пункт назначения. Аэропорт работает в штатном режиме", - отмечается также в информации.

Пассажир доставлен в линейное отделение полиции. В отношении него составлен протокол об административном правонарушении по ст. 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения).

По факту сообщения о взрывном устройстве на борту воздушного судна проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).